Берлин, , 09:21 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW намерен прекратить производство гибридного спорткара i8 в апреле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что заказы на спорткар дилеры будут принимать до конца февраля текущего года, после чего они будут распродавать складские запасы. На данный момент дилерские центры автопредприятия предлагают i8 по значительно сниженной стоимости.

Теперь бренд переключится на линейку новых электрокаров и гибридов. Так, в ближайшее время на авторынке будут представлены модели: iX3, i4 и iNext. При этом новый спорткар, основанный на концепции 2019 года — Vision M Next, появится не раньше 2025 года.

Напомним, последняя версия BMW i8 имеет мощность в 369 «лошадей».

Ранее руководитель исследований и разработок BMW Клаус Фрёлих заявил, что в автокомпании планируют создать версии кроссоверов X6 и X7 с электродвигателями, которые работают на водородных топливных элементах.

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