Краснодар, , 09:16 — REGNUM 85 га чайных плантаций планируется реконструировать в Краснодарском крае в 2020 году в рамках развития отрасли чаеводства, сообщили в пресс-службе администрации края 14 января. Всего с 2017 по 2021 год в рамках программы планируется восстановить более 450 га чайных плантаций.

«Мероприятия по восстановлению чайных плантаций субсидируются из краевого бюджета. Регион компенсирует 80% затрат на проведение реконструкции и половину затрат на оборудование для капельного орошения. В этом году на эти цели выделено 15 млн рублей, — сообщили в минсельхозе Кубани.

В регионе рассчитывают, что возвращение в оборот чайных плантаций позволит получать стабильно высокие урожаи чайного листа и производить краснодарский чай, который входит в число главных продуктовых брендов края.