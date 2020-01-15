Москва, , 09:14 — REGNUM Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Республика Индия активно прорабатывают договор о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Стороны также готовят новое соглашение о взаимной защите инвестиций, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете The Times of India.

Новый межправительственный договор о взаимной защите капиталовложений повысит защищенность инвесторов с обеих сторон. Над ним идёт энергичная работа, отметил министр.

«Этому призвано способствовать и прорабатываемое в настоящее время соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией», — сказал Лавров.

Ранее соглашение о создании зоны свободной торговли ЕАЭС заключил с Вьетнамом, Сингапуром и Сербией, временный договор подписан с Ираном. Переговоры о такой зоне идут с Египтом, Израилем и Аргентиной.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 по 17 января в Москве пройдёт очередной раунд переговоров о создании ЗСТ между Россией и Южной Кореей.

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