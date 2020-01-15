Хабаровск, , 09:12 — REGNUM Правительство Хабаровского края в очередной раз пообещало возродить некогда главную кардиологическую здравницу Дальнего Востока — санаторий «Уссури». Но оставшийся без работы и дохода коллектив здравницы обещаниям не верит.

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Санаторий «Уссури», в который когда-то съезжались жители всего ДФО для того, чтобы поправить здоровье, не работает уже почти год. Здания и сооружения обветшали, санаторий не может принимать посетителей — это опасно, в том числе, и по мнению государственной пожарной инспекции, выдавшей предписание на 15 страницах.

Работники санатория остались без работы и средств. Они раньше также были и акционерами. Но свои акции в 2019 году передали, как выяснило ИА ДВ-Новости, правительству края, в надежде, что последнее возродит предприятие. Но чиновники правительства решили создавать новое предприятие.

Как сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Хабаровского края, «Уссури» вновь должен заработать в 2021 году. Но работники не верят. Они считают, что у правительства просто нет денег на ремонт всех сооружений санатория. Тем не менее, министр здравоохранения края Александр Витько заверил, что деньги край найдёт, сейчас, по его словам, важно посчитать, сколько средств необходимо на ремонты.

Как сообщало ИА REGNUM, «Уссури» некогда крупнейшая кардиологическая здравница Дальнего Востока. Он ведёт свою историю с 1961 года и за десятилетия работы вернул к здоровой жизни десятки тысяч пациентов. В «Уссури» ставили на ноги пациентов, находившихся в тяжелейшем состоянии после инфарктов и инсультов.