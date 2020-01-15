Тбилиси, , 09:09 — REGNUM Методика подсчета данных о трудоустройстве и безработице в Грузии изменится со второго полугодия 2020 года. Об этом 14 января на Первом канале грузинского телевидения сообщил директор Национальной службы статистики (Грузстат) Гогита Тодрадзе.

Чиновник пояснил, что из числа тех, кто живет в селе и работает только на возделывании урожая, самозанятыми будут считаться лишь те, кто продает более половины собранного урожая.

«Согласно новой методологии, из категории самозанятых будут исключены лица, которые больше не ориентированы на рынок. То есть, если они не продают на рынке больше 50% урожая, такие люди больше не будут считаться самозанятыми», — сообщил Тодрадзе.

Он рассказал, что измененную методику начнут применять уже в первом полугодии текущего, но сначала будут использовать опросные листы двух типов: по новому и старому образцам, а во втором полугодии — только по новым.

Как рассказал глава Грузстата, в Грузии порядка 800 тыс. человек, которые зафиксированы, как самозанятые. Из них до 80% проживают в селах.