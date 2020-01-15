Барнаул, , 08:59 — REGNUM Власти Алтайского края в рамках перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), нашли способ снизить тарифы на вывоз мусора. Как сообщает губернаторская пресс-служба, после корректировки в большинстве зон предельные тарифы на эту услугу в 2020 году снизятся.

К примеру, если в первом полугодии 2019 г. предельная плата за услугу по обращению с ТКО в Барнауле составляла 65,41 руб./чел., то теперь только 60,35 руб./чел. Больше всего за вывоз мусора платили жители Славгородской зоны (109,02 руб./чел), а с 2020 г. предельная плата для них снижена до 71,24 руб./чел.

Этого, в частности удалось достичь за счёт заморозки до 2023 г. сбора за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО на полигонах, которая учитывается в тарифах, а также благодаря федеральному закону, освободившему с 1 января 2020 года региональных операторов от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Кроме того, региональные чиновники скорректировали региональную схему обращения с ТКО, уточнив объемы образования мусора, а также оптимизировав логистику транспортирования отходов внутри зон.

По мнению чиновников Алтайского края, такие тарифы вполне приемлемые. Так в Новосибирской области плата за вывоз мусора составляет 59,88 руб./чел. В Красноярском крае стоимость услуги варьируется от 78,64 до 151,94 руб./чел. Жители Омской области в 2020 году будут платить за услугу по обращению с ТКО от 74,06 руб./чел. до 289,12 руб./чел.