Сеул, , 08:55 — REGNUM В 2019 году численность занятого населения в Южной Корее увеличилась на 301 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, на конец декабря прошлого года численность занятого населения в стране составило 27 154 000 человек, что на 516 тыс. человек больше, чем в декабре 2018 года. Отмечается, что это самое крупное увеличение численности занятого населения за последние пять лет и четыре месяца.

Уровень занятости населения составил 60,9%, что также является максимальным показателем за последние 22 года, а уровень безработицы — 3,8%.

По состоянию на конец года в стране насчитывалось 1 063 000 безработных граждан.