Тбилиси, , 08:54 — REGNUM Церемония торжественного открытия школы 15 января пройдет в расположенном возле границы с Южной Осетией грузинском селе Квеши. Об этом сообщает информационный портал «Грузия Online» со ссылкой на посольство США.

По данным журналистов, в сельской школе на средства, выделенные США, был произведен капитальный ремонт. На него было потрачено $880 тыс. Открытие запланировано на 11:00 по местному времени (10:00 мск). В нем примут участие и. о. американского посла в Грузии Элизабет Руд и митрополит Гори и Атени Андрий (Гвазава).

Отмечается, что данная школа находится в километре от границы с Южной Осетией.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января Служба государственной безопасности Грузии сообщила о строительстве со стороны Южной Осетии новых участков ограждения на границе. Данные действия грузинская сторона назвала «провокацией», а президент Грузии Салолме Зурабишивили призвала решать данную проблему дипломатическим путем.

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