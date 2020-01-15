Москва, , 08:47 — REGNUM По итогам 2019 года компания Bentley в России продала 341 автомобиль, увеличив продажи по сравнению с 2018 годом на 9%. Об этом сообщает пресс-служба Bentley.

Главными драйверами роста продаж машин бренда в России стали купе Continental GT и кабриолет GTC с мотором W12. Также неплохо продавались внедорожники из линейки Bentayga.

Кроме того, высоким спросом в 2019 году также пользовались лимитированные версии моделей и спецсерии от ателье индивидуализации Mulliner.

На данный момент дилерская сеть Bentley Motors в РФ насчитывает уже семь дилерских центров. Три шоу-рума находятся в Москве и по одному работают в Санкт-Петербурге, Красноярске, Краснодаре и Екатеринбурге.

Напомним, во втором квартале текущего года первым клиентам будут переданы новые Continental GT V8 и Flying Spur.

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