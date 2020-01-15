Новосибирск, , 08:46 — REGNUM В Новосибирской области ведутся работы по обновлению оборудования контейнерных мусорных площадок и парка спецтехники, заявила генеральный директор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова.

По её данным, с 20 декабря 2019 года по 9 января 2020 года на территории региона установлено 4 214 ёмкостей для отходов, в резерве — ещё более 2 тысяч. Региональный оператор уверяет, что дефицита ёмкостей сегодня нет. Также приобретено 53 единицы специализированной техники.

«Сегодня все локальные проблемы с вывозом отходов на территории региона решены. Ситуация стабилизирована», — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов во время выездного совещания.

Архипов подчеркнул, что реформирование отрасли и деятельность регионального оператора по обращению с ТКО находятся на особом контроле губернатора и правительства Новосибирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирский регоператор по ТКО признал, что в начале января 2020 года в Ленинском районе Новосибирска сложилась «достаточно острая ситуация» — одна из управляющих организаций 31 декабря убрала или перевернула свои контейнеры. Позже компания уверила, что транспортирование мусора находится под пристальным вниманием.

Читайте ранее в этом сюжете: Регоператор заявил, что взял под контроль ситуацию с мусором в Новосибирске