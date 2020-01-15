Кейптаун, , 08:38 — REGNUM В Совете по минеральным ресурсам ЮАР обратились с просьбой к правительству страны о введении в действие новых источников электроэнергии для частного сектора, чтобы ослабить энергетический кризис, который поставил экономику южноафриканской страны на грань рецессии. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Совета.

В соответствии с заявлением, сделанным перед встречей глав Совета с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и другими членами правительства, отсутствие безопасности в энергоснабжении, а также быстро растущие расходы являются главными препятствиями для развития экономики в целом и горнодобывающей промышленности в частности.

«Правительство и Eskom должны с наименьшими затратами заключать контракты на использование любых дополнительных возобновляемых источников энергии от существующих бездействующих ветряных и солнечных электростанций», — заявили в Совете.

В заявлении также сообщается, что правительству следует решить проблему бюрократической волокиты, которая, по мнению членов Совета, сдерживает значительные дополнительные мощности, которые могут быть введены в действие для преодоления кризиса.

Напомним, что в прошлом месяце шахты по всей ЮАР были закрыты после внезапных наводнений, которые привели к самым серьезным отключениям электроэнергии за десятилетие, угрожая ключевому экспортному сектору страны.