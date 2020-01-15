Москва, , 08:33 — REGNUM По итогам 2019 года дилеры британской автокомпании Jaguar Land Rover в РФ продали 10 401 автомобиль, что на 16% меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Продажи вседорожника Land Rover в 2019 году на авторынке России составили 8663 экземпляра, что на 12% меньше, чем в 2018 году. Реализация Jaguar составила 1738 машин, что почти на треть (31%) меньше уровня 2018 года.

Что же касается полностью электрического кроссовера Jaguar I-Pace, который появился на российском рынке в декабре 2018 года, то по итогам прошлого года его купили 128 автолюбителей. Таким образом, это авто стало лидером на российском рынке новых электрокаров.

Внедорожники Range Rover и Range Rover Sport были реализованы в количестве 2713 и 1699 единиц соответственно.

Напомним, с момента запуска онлайн-касс в феврале 2019 года по конец февраля этого же года британская автокомпания Jaguar Land Rover реализовала через онлайн-приложение в РФ 1000 автомобилей.

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