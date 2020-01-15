Москва, , 08:38 — REGNUM Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет. Данные опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка приводят 15 января «Известия».

В возможность комфортно жить на пенсию не верят 72,8% опрошенных. При этом на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге так считают почти все, на Урале — 87% респондентов.

В Центральной России, Северо-Западном и Южном федеральных округах показатель составляет от 66,7 до 77,8%. В Поволжье неуверенность в обеспеченной старости поменьше — 47,4%.

При этом только 13,8% граждан отметили, что последние 10−20 лет откладывали деньги «на старость». Почти треть — 32,6% — заявили, что 10−20 лет назад открыли бы банковский вклад, а ещё 29,7% вложили бы деньги в недвижимость.

Телефонный опрос проводился в ноябре и декабре 2019 года в 30 регионах РФ. Его участниками стали 1,6 тыс. граждан.

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