Москва, , 08:18 — REGNUM Федеральная военно-строительная компания потребовала с Министерства обороны России многомиллионный долг. Два иска были поданы в арбитраж Москвы, но один из них оставлен без движения из-за недочётов. Второй начнут рассматривать 25 февраля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общая сумма вменяемого долга превышает 64 млн рублей, истец — московское ФГУП «Главное военно-строительное управление №12), учреждённое в 1993 году.

Первое исковое заявление об истребовании долга в размере 50 434 993,81 рубля было подано 27 декабря 2019 года, но 14 января 2020 года суд оставил его без движения до 30 января.

«В нарушение п. 5 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению не приложена доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления. Истец не приложил к исковому заявлению документы, подтверждающие полномочия ВРИО генерального директора Д. А. Крижановского», — отмечалось в материалах дела.

Второй иск «о взыскании задолженности по государственному контракту от 27.08.2015 года №1 516 187 388 482 091 046 928 384/ДС-13 101-ПИР в размере 12 105 984,02 рубля, неустойки в размере 1 564 093,14 рубля» был подан в тот же день. Его начнут рассматривать в конце февраля.

Истец входит в СРО Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства». По открытым данным, ФГУП был поставщиком свыше 200 госконтрактов на сумму более 57,93 млрд рублей. Среди заказчиков — Роскосмос, ГУП «Московский метрополитен», а также АО «Главное управление обустройства войск».