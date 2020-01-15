Москва, 15 января 2020, 08:18 — REGNUM Федеральная военно-строительная компания потребовала с Министерства обороны России многомиллионный долг. Два иска были поданы в арбитраж Москвы, но один из них оставлен без движения из-за недочётов. Второй начнут рассматривать 25 февраля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Общая сумма вменяемого долга превышает 64 млн рублей, истец — московское ФГУП «Главное военно-строительное управление №12), учреждённое в 1993 году.
Первое исковое заявление об истребовании долга в размере 50 434 993,81 рубля было подано 27 декабря 2019 года, но 14 января 2020 года суд оставил его без движения до 30 января.
Второй иск «о взыскании задолженности по государственному контракту
Истец входит в СРО Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства». По открытым данным, ФГУП был поставщиком свыше 200 госконтрактов на сумму более 57,93 млрд рублей. Среди заказчиков — Роскосмос, ГУП «Московский метрополитен», а также АО «Главное управление обустройства войск».