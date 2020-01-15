Хабаровск, , 08:38 — REGNUM Подорожания ржаного хлеба ждут в Хабаровском крае. Цены вырастут на 5−10% из-за подорожания ржаной муки.

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Как выяснило ИА Хабаровский край сегодня, в Хабаровском крае ни рожь, ни пшеница не выращиваются. Из-за неурожая 2019 года цены на ржаную муку выросли сразу на 24%. Ржаная мука, которая поставляется в регион преимущественно с Алтая, подорожала на 4−5 рублей за килограмм.

Запасы ржаной муки на предприятиях хлебопекарной отрасли региона, по данным минсельхоза, составляют от 1 до 6 месяцев. Также, как уточнили в ведомстве, рост цен на хлеб будет зависеть от роста цен на топливо, электроэнергию и не превысит 5−10%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке значительно, сразу на 6−10% подорожал хлеб. Это связано с ростом цен на муку, которую поставляют на полуостров с материка.