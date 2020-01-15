Красноярск, , 07:51 — REGNUM Статистики обнародовали информацию об изменении цен в Красноярском крае в первые дни 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM 15 января в Красноярскстате, с 9 по 13 января в регионе наиболее подорожали морковь (на 1,66%), яблоки (1,28%) и сосиски с сардельками (1,06%).

В то же время наиболее подешевели свежие огурцы (на 4,35%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (2,13%) и вермишель (1,80%).

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке резко подорожали цитрусовые из Китая.