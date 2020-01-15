Тулун, Иркутская область, , 07:49 — REGNUM Новые власти Иркутской области намерены как можно скорее решить проблемы Тулуна — наиболее пострадавшего в результате мощнейшего наводнения 2019 г. города Приангарья. С этой целью серьезной переработке подлежит генеральный план данного населённого пункта. Как сообщает губернаторская пресс-служба, кроме того, подготовлена концепция по развитию комфортной городской среды, которую планируется вынести на конкурс на уровне Минстроя РФ среди малых городов. Ее задачи — формирование внешнего облика, дизайн-кода города Тулуна.

«В результате масштабного летнего наводнения в границах города Тулуна из 12 тысяч гектаров 1,5 тысяч гектаров были подвержены затоплению, из жилого фонда выбыло примерно 20%», — пояснила руководитель службы архитектуры Иркутской области Екатерина Протасова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение в Приангарья началось с 26 июня 2019 г. После проливных дождей и реки вышли из берегов и потопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация во многом повторилась.

Всего на территории Тулунского района находится 24 сельских поселения, из них 14 пострадали от летнего паводка. Первый этап строительства микрорайона Березовая роща включает около 450 усадеб. Там предусмотрено размещение школы, детского сада, под них уже зарезервированы участки.

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