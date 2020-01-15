Ашхабад, , 07:43 — REGNUM Туркменские пенсионеры вынуждены отстаивать по несколько дней в огромных очередях, чтобы получить в органах соцобеспечения справки о том, что они всё ещё живы. В противном случае им перестают начислять пенсию, передаёт «Азатлык».

Требование касается не только пенсионеров, но и граждан, которые получают государственные пособия по инвалидности и по уходу за ребенком. Им также приходится дважды в год проходить эту процедуру.

Чиновники утверждают, что такие меры предпринимаются для предотвращения незаконного пользования родственниками пенсионеров деньгами, начисляемыми пожилым людям на банковские карты.

Отмечается, что с 1 января 2020 года в Туркмении размер пенсий вырос на 10%. При этом минимальная пенсия достигла 338 манатов (5 900 рублей), а минимальный размер государственных пособий — 322 маната (5 600 рублей).

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