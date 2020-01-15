Москва, , 07:40 — REGNUM Вопрос внедрения института частных судебных приставов будет проработан властями РФ в соответствии с рекомендацией Минфина, которая включена в обзор министерства. С документом можно ознакомиться на сайте ведомства.

Речь идет об отдельной службе, которая могла бы отвечать за взыскание долгов в пользу бизнеса и не затрагивала интересы государства и обычных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что деятельность коллекторских агентств в РФ необходимо запретить, а их функции передать судебным приставам.

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