Новосибирск, , 07:16 — REGNUM В Новосибирске одобрили концепцию архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города в рамках гостевых маршрутов. Документ разработан по поручению мэра Анатолия Локтя. Концепция предполагает системный подход к подсветке и украшению городских магистралей, сообщили ИА REGNUM в городской мэрии.

По словам самого Локтя, освещение города по время праздничных и памятных мероприятий имеет огромное смысловое значение, но, «к сожалению, пока не всё получается».

«Причина — не столько в дефиците бюджетных средств, сколько в отсутствии системного взгляда на то, как должен выглядеть город, — сказал мэр. — Сегодня благоустройство Новосибирска стало одной из первоочередных задач, а вместе с ним и оформление внешнего облика. Мы готовимся к большим спортивным событиям, и нам нельзя отставать от мировых трендов, от других российских городов в этом вопросе».

По словам главного художника города Ивана Фаткина, в разработанной концепции «выявлены особенности каждой территории вдоль гостевых маршрутов, проанализированы их преимущества и недостатки, а также определены необходимые мероприятия по оформлению световой среды».

В концепцию вошли 61 жилое и общественное здание, 19 территорий, улиц, площадей и бульваров, три сквера и 19 сооружений.

Теперь необходимо урегулировать вопросы размещения рекламных конструкций и найти источники финансирования проекта. Один из вариантов — концессионное соглашение.