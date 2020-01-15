Чанчунь, Китай, , 07:13 — REGNUM Ведущий китайский автопроизводитель FAW Group выведет на рынок 21 новую модель автомобилей в ближайшие пять лет под брендом Hongqi, а годовые продажи автомобилей к 2025 году должны достичь 600 тыс. единиц, сообщает агентство Синьхуа.

Председатель компании FAW Group Сю Люпин заявил, что 18 из 21 модели автомобилей будут электрическими или гибридными. На 2019 год компания задалась целью продать 100 тыс. автомобилей марки Hongqi, а также перейти к массовому производству продукции, оборудованной технологией автономного вождения.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский автопроизводитель ZX Auto обновил внешний вид своего недорогого пикапа ZX Terralord, который, по сути, является по внешнему виду копией Toyota Tundra.

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