Петропавловск-Камчатский, , 06:59 — REGNUM Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики готово оказать помощь Камчатке в строительстве жилья по программе льготной «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В ходе встречи губернатора Камчатки Владимира Илюхина и главы Минвостокразвития Александра Козлова были достигнуты договоренности в сфере строительства жилья в рамках «дальневосточной ипотеки».

Министр отметил, что на Камчатке сложилась непростая ситуация со строительством жилья.

«Мы будем помогать региону. В министерстве запускается проектный офис, в рамках него и будем обсуждать и решать проблемы», — сказал Александр Козлов.

Губернатор Камчатки дал поручение найти в регионе квартиры, которые могут быть приобретены в рамках 2%-й ипотеки. Таких нашлось порядка 50.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Илюхин сообщил, что для региона недоступна ипотека под 2% годовых, поскольку на Камчатке практически не ведётся строительство жилья — оно там получается очень дорогим. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил главе регионе не жаловаться, а работать. Льготная «дальневосточная ипотека» под 2% годовых стала доступна дальневосточникам, но не всем. В частности, в Якутии её назвали «недопрограммой», которая привела к резкому росту цен на недвижимость.