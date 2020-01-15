Кемерово, , 06:46 — REGNUM Кемеровская область получила грант Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на сумму около 7,9 млн рублей. Средства будут направлены на развитие системы безопасного детства, сообщили в администрации правительства региона.

Программу будет реализовывать Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности».

Работа будет направлена на «повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и формирования безопасной среды для развития детей».

Срок реализации программы — до конца 2021 года.