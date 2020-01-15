Москва, , 06:41 — REGNUM Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский не согласен со словами главы счётной палаты Алексея Кудрина, заявившего, что прямые субсидии малоимущим является более эффективным способом борьбы с бедностью, а уменьшение подоходного налога нецелесообразно. На своих интернет-ресурсах эксперт, в частности, отметил:

«Первое. Уже обрыдло слушать мнения недоэкономистов-чиновников, мыслящих категориями исключительно распределения ограниченных ресурсов (здесь — бюджета). Экономика — на 50% психология, слыхали? Это автор немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард. Что по сравнению с ним Кудрин? Лучший министр финансов середины нулевых. Правда, приведший экономику к своему нынешнему положению, но это детали.

Второе. Кудрин совершенно не учитывает администрирование процесса предоставления субсидий (а может, наоборот — только его и учитывает). Снова в начале всего окажется Его Величество Чиновник, принимающий или заворачивающий справки о доходах малоимущих, а ныне делающий все, чтоб беднота о своих правах не знала. Пусть нищеброды побегают за справками по своим шарагам, а если нигде не работают — пусть тащат справки из налоговой и пенсионного фонда. А мы рассмотрим и, может, дадим пару сотен.

Третье. Кудрин говорит, что народ и так получает субсидии, так что неча перекармливать, а то ещё аппетит с жадностью проснётся. Но в том-то и дело, что размер таких субсидий явно недостаточен, иначе Путин завтра бы не говорил о прогрессивной шкале».

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Напомним, ранее глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин назвал нецелесообразным уменьшение подоходного налога для малоимущих граждан. Более эффективным методом борьбы с бедностью он считает прямые субсидии малоимущим.

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