Кемерово, , 06:18 — REGNUM Два проекта учёных из Кемеровского государственного университета вошли в число победителей конкурса проектов, реализуемых коллективами научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, сообщили в региональном правительстве.

Общий объём финансирования этих двух проектов составляет 40,8 млн рублей.

Обучение слушателей по программе профессиональной переподготовки кадров, задействованных в работе научно-образовательного центра «Кузбасс», с присвоением квалификаций «Руководитель подразделения лаборатории» и «Руководитель научного проекта» завершилось в декабре 2019 года. Оно проходило в созданном при КемГУ Центре развития компетенций.