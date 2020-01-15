Пекин, , 05:44 — REGNUM Валовый региональный продукт (ВРП) города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая вырос на 6,3% за 2019 год, сообщает агентство Синьхуа.

Соответствующая статистика была представлена в рамках доклада на ежегодной сессии Чунцинского собрания народных представителей. Подушевой ВРП в прошедшем году превысил $10 тыс., сообщил мэр города Тан Ляньчжи.

Он также добавил, что производство с высокой добавленной стоимостью в секторе обслуживания выросло на 6,1% и заняло 51% долю в экономическом росте города. Рост ВРП региона на 2020 год намечен в районе 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, валовый внутренний продукт Пекина в 2019 году вырос на 6,1−6,2%.

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