Якутск, , 05:56 — REGNUM В конкретике по регионам Дальнего Востока в своём Послании Федеральному собранию 15 января президент РФ Владимир Путин обязательно затронет тему строительства автомобильного моста через реку Лену в Якутии, выразил мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Считаю, что для Якутии важные моменты — это мост через Лену. Путин может войти в историю как масштабный мостостроитель: Ленский мост будет третьим крупным объектом за время его правления, после возведения мостов на остров Русский во Владивостоке и в Крым.

Также важна проблема газификации районов Якутии — республика даёт «Силе Сибири» газ, а газодобывающие районы далеко не полностью газифицированы», — отметил политолог.

Андрей Данилов выразил надежду, что президент уделит внимание и строительству в Якутии дорог федерального значения — большие площади региона не охвачены дорожным полотном.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин обратится с 26-м Посланием к Федеральному собранию РФ.