Пекин, , 05:37 — REGNUM В общей сложности 235 693 экскаватора было продано в 2019 году 25 ведущими китайскими фирмами, что на 15,9% выше, чем годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно докладу Китайской ассоциации строительной техники, 209 077 экскаваторов было продано ан внутреннем рынке страны, что на 13,4% выше, чем годом ранее, в то время как экспорт оборудования взлетел на 39,4% до 26 616 единиц.

Продажи экскаваторной техники является важным показателем жизнеспособности экономики, поскольку спрос обычно поддерживается ростом добывающих отраслей и инфраструктурного строительства. В 2018 году продажи экскаваторов в Китае составили 203 420 единиц, что, в свою очередь на 45% выше, чем в 2017 году.

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