Советская Гавань, Хабаровский край, , 05:47 — REGNUM Строительство ТЭЦ в Советской Гавани Хабаровского края выполнено на 90%. Важнейшая для региона стройка вышла на финишную прямую, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Хабаровского края.

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После ввода в эксплуатацию ТЭЦ Советской Гавани сможет обеспечивать теплом 24 тыс. человек. Строительство объекта ведёт ПАО «Русгидро». Стоимость строительства — 33,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально ввести ТЭЦ в эксплуатацию должны были в 2016 году, но сроки неоднократно переносились, в связи с чем «Русгидро» подвергалось критике со стороны Счетной палаты России.

В Советской Гавани с вводом ТЭЦ в эксплуатацию связывают большие надежды. На район распространен режим свободного порта Владивосток, но резиденты не торопятся начинать стройки в связи с дефицитом энергии.