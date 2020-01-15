Москва, , 05:46 — REGNUM Законопроект о новой системе пенсионных накоплений, названную «гарантированным пенсионным планом» (ГПП), может быть внесен в правительство в марте 2020 года после доработки. Об этом журналистам рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Моисеев пояснил, что в настоящее время проводится анализ предложений по внесению изменений в законопроект. По завершению анализа будет опубликован доработанный текст документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января РБК опубликовало материал, в котором говорилось о том, что законопроект о ГПП не был включен в список деятельности правительства РФ на 2020 год.

По замыслу авторов ГПП, новая система пенсионных накоплений должна предоставить право гражданам самостоятельно определять размер отчислений на свою будущую пенсию.

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