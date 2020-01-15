Екатеринбург, , 05:11 — REGNUM Апелляция компании бывшего директора шоу «Уральские пельмени» «Фест Хенд медиа» Сергея Нетиевского отклонена. Мосгорсуд обязал его уплатить бывшим коллегам 870 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Фест Хенд медиа».

Апелляцию суд отклонил 14 января. Речь в иске идёт о первом выпуске программы «Уральские пельмени», вышедшем в эфир в 2009 году.

Отметим, ответчик намерен подавать кассационную жалобу. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нетиевский был снят с поста директора шоу. Однако свердловский арбитраж, куда он обратился, посчитал снятие незаконным.