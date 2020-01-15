Владивосток, , 05:29 — REGNUM Приморье стало регионом с наибольшим количеством заявок, поданных в кредитные организации на получение «Дальневосточной ипотеки», однако также Приморье занимает лидирующее положение и по количеству отказов в приобретении жилья под 2% годовых.

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Из 847 поданных в Приморье заявок одобрено только 303 кредита на общую сумму 1,2 млрд рублей, пишет PrimaMedia.

По всему Дальнему Востоку к 13 января 2020 года поступило 1650 заявок, одобрено лишь 467 кредитов на сумму 1,9 млрд рублей. Госпрограмма «Дальневосточная ипотека» действует на Дальнем Востоке с 9 декабря 2019.

Сегодня дальневосточную ипотеку в Приморье выдают 14 банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ. РФ, Дальневосточный банк, банк «Приморье».

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье, где ранее не предоставлялось никаких «дальневосточных» преференций, стала повышенным спросом пользоваться «Дальневосточная ипотека».