Варшава, , 05:46 — REGNUM Особенности инфраструктуры нефтепровода «Дружба» не позволят поставлять нефть в Белоруссию польскому оператору PERN. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе польской компании.

Передавая нефть в восточном направлении, оператор не сможет сохранить поставки для текущих клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Белорусская нефтяная компания разослала запросы в Польшу, Украину, Казахстан, Азербайджан и прибалтийские государства на поставку из этих стран нефти, альтернативной российскому углеводородному сырью.

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