Южно-Сахалинск, , 04:31 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко обратился к зампреду правительства РФ Максиму Акимову с предложением построить в Южно-Сахалинске новую взлётно-посадочную полосу за счёт федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Рабочая встреча губернатора Сахалина и зампреда федерального правительства была посвящена повышению транспортной доступности российских островов. Валерий Лимаренко рассказал о строительстве современного аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске, где смогут с комфортом разместиться до 800 пассажиров в час. В то же время взлётно-посадочная полоса полностью исчерпала свой ресурс. Лимаренко подчеркнул, что без помощи федерального центра в этом вопросе регион не справится.

Максим Акимов, который курирует в правительстве России вопросы транспорта, дал поручение профильным федеральным органам проработать данный вопрос. В ближайшее время его рассмотрят на проектном комитете по транспорту.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ одобрен проект строительства нового аэропорта на Камчатке. Терминал рассчитан на приём 1 млн пассажиров в год. Объём частных инвестиций в проект составит 12,6 млрд рублей.