Севастополь, 15 января 2020, 04:20 — REGNUM Арбитраж Севастополя 13 февраля 2020 года начнёт рассматривать спор за гидротехническое сооружение — причал для малых судов в бухте Стрелецкая в Севастополе. Одна из общественных организаций обратилась с иском к правительству города федерального значения, требуя признать отсутствующим право собственности на сооружение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Истцом в деле выступает Севастопольская региональная общественная организация содействия защите интересов владельцев маломерных судов «75 причал». Иск подан 17 декабря 2019 года, 19 декабря его приняли к производству. В конце декабря заседание отложили в связи с неявкой ответчика и необходимостью приложить дополнительные материалы. Третьим лицом в деле выступает eправлениt государственной регистрации права и кадастра Севастополя.