Севастополь, , 04:20 — REGNUM Арбитраж Севастополя 13 февраля 2020 года начнёт рассматривать спор за гидротехническое сооружение — причал для малых судов в бухте Стрелецкая в Севастополе. Одна из общественных организаций обратилась с иском к правительству города федерального значения, требуя признать отсутствующим право собственности на сооружение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом в деле выступает Севастопольская региональная общественная организация содействия защите интересов владельцев маломерных судов «75 причал». Иск подан 17 декабря 2019 года, 19 декабря его приняли к производству. В конце декабря заседание отложили в связи с неявкой ответчика и необходимостью приложить дополнительные материалы. Третьим лицом в деле выступает eправлениt государственной регистрации права и кадастра Севастополя.

«В производстве арбитражного суда находится дело по иску СРООСЗИВМС «Общественная организация 75 причал» к правительству Севастополя о признании отсутствующим права собственности субъекта Российской Федерации — города федерального значения Севастополь, на объект недвижимого имущества КН/УН 91:02:002001:175 — гидротехническое сооружение (причал №186 на базе — стоянке маломерных (малых) судов в б. Стрелецкая г. Севастополь), расположенный по адресу: город Севастополь, Рыбацкий причал, дом №6», — уточняется в материалах суда.