Петропавловск-Камчатский, , 04:11 — REGNUM Представлять Камчатку в полуфинале конкурса «Лидеры России» будут 14 молодых управленцев. Конкурс стартует 15 января во Владивостоке, на площадке ДВФУ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В полуфинале конкурсанты должны будут продемонстрировать свои лидерские качества. Они примут участие в мастер-классах и тренингах.

Как сообщало ИА REGNUM, от Дальнего Востока в полуфинале конкурса «Лидеры России» примут участие более 300 человек. От Сахалина в полуфинал прошли 24 конкурсанта, от Хабаровского края 71.