Дакка, , 03:53 — REGNUM Первый блок Бангладешской «мегаэлектростанции», построенный совместно с китайскими компаниями, был успешно запущен в эксплуатацию, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Первый блок электростанции влил 660 МВт электроэнергии в энергосети страны 13 января после запуска, сообщил пресс-секретарь Министерства энергетики и ископаемых ресурсов Бангладеш Мир Мохаммад Аслам Уддин.

Угольная электростанция мощностью 1320 МВт расположена района Патукхали в бангладешском Пайра в 204 км от столицы страны города Дакки. Она представляет из себя совместное предприятие, созданное предприятиями North-West Power Generation Company Bangladesh Limited и China National Machinery Import and Export Corporation.

Министр энергетики и ископаемых ресурсов Бангладеш Нурсул Хамид ранее заявлял, что после того, как первый энергоблок мощностью 660 МВт будет запущен, суммарная генерация электроэнергии в стране достигнет 23 222 МВт. Как ранее сообщалось, китайские и бангладешские работники сутками напролет занимаются строительством второго блока, который должен быть запущен уже в июне 2020 года.