Саров, Нижегородская область, , 03:49 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области после устранения недочётов истцом принял к производству банкротный иск к десятилетнему хоккейному клубу «Саров». Иск начнут рассматривать 5 марта 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В марте судья Юлия Белозерова должна рассмотреть обоснованность претензий ФНС России в лице МРИФНС №3 по Нижегородской области к некоммерческому партнёрству «Хоккейный клуб «Саров». Долг, ставший основанием для подачи иска, составляет более 6,65 млн рублей. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник Ассоциации «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (Санкт-Петербург).

Налоговая потребовала обанкротить десятилетний хоккейный клуб

Напомним, клуб в июне 2020 года отметит 11 лет с даты своего существования. Его учредители на сегодня уже ликвидированы, в их числе одноимённая некоммерческая организация и некоммерческое партнёрство «Хоккейный клуб «Торпедо». В базе налоговой уточняется, что клуб на сегодня в стадии преобразования. Управляет им с января 2019 года — Владислав Клочков. Известно, что ИНН Клочков оформлял в Новосибирской области.