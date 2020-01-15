Куньмин, Китай, , 03:42 — REGNUM Сухопутный порт Тяньбао, расположенный в юго-западной китайской провинции Юньнань на границе с Вьетнамом, пропустил через себя 841 тыс. человек в прошедшем году, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Порт является важнейшей платформой, связывающей Зону свободной торговли Китай-АСЕАН. В администрации порта сообщили, что китайско-вьетнамский пограничный туризм и торговля в значительной степени выросли в показателях благодаря инициативе «Нового шелкового пути», а также выгодному положению порта Тяньбао.

Почти 100 тыс. транспортных средств и 1236 туристических групп прошло через порт за прошедший год. Как сообщало ИА REGNUM, власти Поднебесной особое внимание уделяют развитию пограничной торговли с применением современных технологий и подходов. Грузооборот между Вьетнамом и Китаем через пограничный порт Тяньмэн с начала 2020 года взлетел на 23%.

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