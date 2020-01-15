Санкт-Петербург, , 03:28 — REGNUM В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил иск Центробанка России. В нём регулятор требует обанкротить лишённое лицензии месяц назад ПАО «Невский народный банк», занимавшее 317-е место по размеру активов в банковской системе РФ. Иск к производству пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 14 января 2020 года, сумма претензий пока неизвестна.

ЦБ РФ отобрал лицензию у Невского народного банка

Напомним, лицензии банк, созданный в декабре 1990 года, лишился 13 декабря 2019 года. Среди оснований была утрата собственного капитала «вследствие хищения значительной части активов». Наличность и ценные бумаги на сумму свыше 3 млрд рублей были похищены из банка в декабре 2019 года. Уголовное дело по данному факту уже расследуется. Помимо этого, общество неоднократно привлекали к ответу за нарушения банковского законодательства.

У банка, помимо офиса в Санкт-Петербурге, были офисы в Самаре и Тольятти. На ноябрь 2019 года в число акционеров банка входили десять физлиц, владевших долями до 10%. Среди них — врио председателя правления (действовавший на тот момент) Владимир Бондаренко, член совета директоров Павел Любавин.