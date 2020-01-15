Киров, , 03:03 — REGNUM Кировский арбитраж 28 января 2020 года начнёт рассмотрение банкротного иска к ООО «Фабрика больших матрёшек». Истцом в деле выступает налоговый орган региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ещё в конце ноября 2019 УФНС России обратилось в арбитражный суд Кировской области с заявлением о признании компании банкротом по упрощенной процедуре, ссылаясь на главу 11 профильного закона. Норма позволяет применить процедуру к отсутствующему должнику. Арбитражного управляющего предложено назначить из саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет» (Московская область).

Сумма иска к компании составила 682 593,48 рубля. В 2019 году к фабрике также были многочисленные претензии от Пенсионного фонда.

По данным ЕГРЮЛ, компания учреждена в январе 2016 года. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор и владелец — Александр Турунцев. Он также владеет ООО «Мейд Бай Хэнд», которое занимается продажей сувениров, изделий народных художественных промыслов. Второе общество уже объявлено банкротом и находится в стадии ликвидации.