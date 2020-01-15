Владивосток, , 03:12 — REGNUM Остров Попова может стать пилотным проектом развития островных территорий Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В настоящее время прорабатывается вопрос компенсации местным жителям затрат на провоз паромом личных автомобилей. В тоже время здесь ведётся реконструкция причала прибрежных сообщений, а сам посёлок Попова, расположенный на острове получил в своё распоряжение пассажирский автобус ПАЗ. В дальнейшем предполагается развивать транспортную инфраструктуру острова, подключить его к единой энергетической системе.

«Нужна краевая программа, конечно, при поддержке федерального центра, подразумевающая и благоустройство территории, и обеспечение транспортной инфраструктурой, и доступ к постоянным источникам электроэнергии», — отметил глава региона Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, о развитии островных территорий говорил и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев — он заявил, что дополнительного финансирования проектов на Сахалине ожидать не приходится.