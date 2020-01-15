Шицзячжуан, Китай, , 02:20 — REGNUM В общей сложности 32,4 тонны свежих груш было отправлено из провинции Хэбэй на севере Китая в Бразилию, что стало первой партией этого фрукта, экспортированной на крупнейший рынок потребления груш в Латинской Америке, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Китай является крупнейшим производителем и экспортером груш, который поставляет в разные страны мира порядка 500 тыс. тонн этого фрукта. Площади посадки груш в Хэбэй занимают порядка 25% от общих площадей по стране, что делает этот регион первым в Китае, в то время как экспорт груш из Хэбэя составляет половину от общекитайского.

Бразилия, в свою очередь, является вторым после России крупнейшим мировым импортером груш, ввозящим в страну 300 тыс. тонн этого фрукта ежегодно. В настоящее время хэбэйские груши поставляются в 72 страны и региона мира.