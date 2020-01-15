Чикаго, США, , 00:52 — REGNUM Объём поставок коммерческих самолётов компанией Boeing в 2019 году составил 380 единиц. Об этом говорится в отчёте компании, опубликованном 14 января на официальном сайте.

Такой показатель почти на 53% меньше, чем в 2018 году, когда компания поставила заказчикам 806 самолётов, отметили в CNN. Резкое сокращение обусловлено кризисом, вызванным двумя катастрофами самолётов модели 737 MAX. Из-за них компания была вынуждена приостановить производство.

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Ранее источники сообщали о готовности компании выпускать по 52 самолета в месяц модели 737 MAX начиная с февраля 2020 года.

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