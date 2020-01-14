Москва, , 23:13 — REGNUM Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал главные риски для ускорения роста российской экономики. Об этом сегодня, 14 января, сообщает РИА Новости.

По мнению Кудрина, помешать ускорению роста российской экономики могут три фактора: низкая производительность труда, низкий уровень доходов граждан, сокращение численности трудоспособного населения.

К примеру, уменьшение численности трудоспособного населения ведет к тому, что в ближайшие годы этот фактор будет отнимать от 0,2% и более из роста ВВП.

Если производительность труда не будет расти при сокращении численности трудоспособного населения, то нарастить объемы производства не получится.

Также Кудрин обрушился с критикой на российские предприятия, которые совершенно не заботятся об обновлении своей продукции и инновационности.

«Наши предприятия не считают, что постоянное обновление продукции является для них вопросом существования. Оказывается, 90% предприятий у нас в стране не предлагают инновационные продукты», — посетовал Кудрин.

К примеру, в Германии доля предприятий, предлагающих инновационные продукты, близка к 55%, в Италии — около 41%.