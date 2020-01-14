Нижний Новгород, , 22:46 — REGNUM В Региональную службу по тарифам Нижегородской области еще в конце декабря поступила просьба от оператора об увеличении тарифа на проезд по канатной дороге в Нижнем Новгороде. Об этом заявила глава службы Юлия Алёшина в эфире программы «День за днём» телеканала nn.tv.

«Это первый раз, когда оператор канатных дорог обратился к властям с просьбой увеличить тариф», — отметила Алёшина.

По её словам, сейчас служба готовится к рассмотрению соответствующих документов и о каких-то конкретных цифрах говорить пока рано.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время стоимость проезда по канатной дороге составляет 100 рублей при оплате наличными и 95 рублей при оплате картой.

Нижегородская канатная дорога — канатная переправа через Волгу между Нижним Новгородом и Бором. Основное назначение — обеспечить альтернативный вид пассажирских перевозок в дополнение к речному такси, электропоездам и автобусам.