Москва, , 22:31 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» намерено закупить партию компьютеров с российским процессором «Эльбрус», следует из данных, размещённых на портале государственных закупок.

Согласно документации, компания намерена закупить в общей сложности 15 тысяч компьютеров на сумму 1 млрд рублей. Оборудование должно быть поставлено в 230 подразделений РЖД в разных городах не позднее 25 мая 2020 года.

Процессоры «Эльбрус» были разработаны частной российской частной МЦСТ. В числе последних модификаций есть 8-ядерные процессоры «Эльбрус-8С», 64-разрядные «Эльбрус-4С».