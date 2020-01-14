Владимир, , 22:29 — REGNUM Во Владимирской области в 2019 году около 5,2 млрд рублей было направлено на реализацию нацпроектов «Демография», «Образование», «Культура» и «Здравоохранение». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации по итогам заседания Наблюдательного совета по проектному управлению региона.

На национальные проекты «Жильё и городская среда», «Экология» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе за год направили почти 2,4 млрд рублей.

Реализация нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт» обошлась бюджету в 848 миллионов рублей.