Москва, , 22:12 — REGNUM В Удмуртии в период 2020—2021 годов будет создано 2220 новых мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте до трёх лет. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, стенограмма опубликована на портале правительства РФ.

«Если мы за 2018−2019 годы 2160 мест обеспечили, то 2220 мест — это на 2020−2021 годы. Это существенно изменит ситуацию, социальное напряжение именно в доступности детского сада для детей до трёх лет, — отметил Бречалов.

Также глава Удмуртии отметил, что по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография» основные триггеры — это оборудование. В 2017 году износ тяжёлого, диагностического, оборудования был более 70%.

Медведев подчеркнул, что тяжёлое оборудование в принципе подлежит замене через 10 лет, однажды оно уже было заменено во «многих регионах» и в дальнейшем планируется вновь производить замену.

Премьер-министр посоветовал обратить внимание на состояние первичных объектов по медицине — поликлиник и ЦРБ.

«Очевидно, что здесь необходимы инвестиции, чтобы диагностика на этом оборудовании, медицинская помощь оказывалась в приемлемых условиях, то есть когда это современное здание, где не холодно, есть горячая и холодная вода и так далее. Эту программу надо будет в том числе и вместе с Удмуртской Республикой реализовывать», — заключил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, посвящённых обсуждению реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», ещё в октябре 2019 года Медведев поручил губернаторам разобраться в ситуации с недостаточными темпами строительства яслей. По приведённым им данным, в 2019 году было создано 25 тысяч мест, что меньше трети от запланированного количества на прошедший год.