Давос, Швейцария, , 21:58 — REGNUM Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммед Джавад Зариф не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сегодня, 14 января, заявил журналистам президент ВЭФ Борг Бренде.

По словам Бренде, Зариф был зарегистрирован на форуме в качестве представителя Ирана, однако он отозвал свою заявку из-за резко обострившейся ситуации в регионе.

«Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф был зарегистрирован, но затем мы получили отмену. В моем понимании, мы должны смотреть на это на фоне сложной ситуации в регионе», — сказал организатор форума.

Напомним, что Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января. В нем будет участвовать президент США Дональд Трамп. Россию будут представлять вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин.